Door Arnoud Wokke, woensdag 31 mei 2017 19:23, 3 reacties • Feedback

Oculus heeft Chromecast-ondersteuning toegevoegd aan de Samsung Gear VR-bril. Gebruikers kunnen met een cast-knop in de virtual-realityomgeving het beeld op de tv laten zien. Dat moet de vr-ervaring socialer maken.

De functionaliteit zit in de meest recente versie van de Oculus-app voor Android, zegt het vr-bedrijf. Het is voor het eerst dat de vr-headset van Samsung ondersteuning krijgt voor Chromecast. Het is onbekend of Oculus werkt aan andere manieren van beelden streamen vanuit de vr-headset.

Samsung verkoopt de Gear VR sinds twee jaar en dit jaar heeft de vr-headset enkele belangrijke updates gekregen. Zo kwam er enkele maanden geleden een update die betere graphics mogelijk maakte en de opstarttijd halveerde. Ook bracht Samsung een controller uit voor zijn vr-headset.