Korte puzzel leidt naar Mr. Robot-trailer van nieuw seizoen

Het Twitter-kanaal van de tv-serie Mr. Robot publiceerde vrijdag een afbeelding gevolgd door een aantal cryptische tweets. Niet snel daarna kwam een Twitter-gebruiker achter de oplossing en vond hij de trailer voor het nieuwe seizoen op YouTube.

Het begon met een afbeelding waarop een personage uit de serie te zien is. Twitter-gebruikers met scherpe ogen konden zien dat op de das van de afgebeelde man een bepaald patroon was aangebracht. Dat bleek een Morsecode te zijn die verwees naar een bepaalde url. Daar was vervolgens een cryptische aanwijzing te zien, die door Twitter-gebruiker Ivan Lopes werd gekraakt. Dat leidde hem vervolgens naar de trailer.

Mr. Robot is een door Sam Esmail bedachte serie die draait om een hacker die werkt bij een beveiligingsbedrijf. Hij wordt gespeeld door acteur Rami Malek. In de serie staat de megacorporatie E Corp centraal, die het doelwit is van een hackergroep onder leiding van een personage dat bekendstaat als Mr. Robot.

De trailer van het nieuwe seizoen