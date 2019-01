Intel stopt met Quark-socs voor internet of things

Intel kondigt aan te stoppen met zijn Quark-chips, die het maakte voor internet-of-thingstoepasingen, wearables en smarthomeproducten. Volgens de fabrikant is de marktvraag verschoven 'naar andere Intel-producten'.

Intel meldt klanten in een product discontinuance-document dat de Quark-socs en -microcontrollers de end-of-lifestatus hebben gekregen. De fabrikant neemt nog bestellingen aan tot 19 juli dit jaar. De leveringen gaan nog door tot 17 juli 2022, belooft het bedrijf. Naar welke 'andere Intel-producten' de vraag verschoven zou zijn, is niet duidelijk. Vergelijkbare socs als Quark of opvolgers daarvan heeft het bedrijf niet.

Intel kondigde de Quark-familie van chips in 2013 aan. Het gaat om 32bit-x86-socs die nog een stuk kleiner en zuiniger zijn dan de Atom-processors. In die tijd hoopte Intel dat internet-of-things en de makerindustrie een groeimarkt zouden worden voor het bedrijf. Het lukte de chipgigant echter niet om voet aan de grond te krijgen op de markt, die gedomineerd wordt door ARM. Eerder stopte Intel daarom ook al met zijn ontwikkelbordjes voor internet of things: Galileo, Edison en Joule.

