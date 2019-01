Stellaris-gameversie voor Xbox One en PS4 komt uit op 26 februari

De Zweedse game-uitgever Paradox Interactive laat weten dat het spel Stellaris: Console Edition op 26 februari uitkomt voor de Xbox One en de PlayStation 4. Stellaris is een bestaand strategiespel en deze Console Edition is speciaal aangepast voor besturing met controllers.

Paradox Interactive stelt dat Stellaris: Console Edition een aangepaste versie is van de game Stellaris, die in 2016 voor de pc uitkwam. Volgens de studio wordt deze titel de eerste 'grand strategy'-game voor de consoles. Voor de Xbox One bestaat bijvoorbeeld al de rts-game Halo Wars 2, maar Paradox doelt op een strategiespel waarbij het tactisch beheren van eenheden op het slagveld gecombineerd wordt met grotere, strategische beslissingen op een uitgezoomde campagnemap, zoals dat bijvoorbeeld ook bij de Total War-games het geval is.

Spelers kunnen ook bij deze voor de Xbox One of PlayStation 4 bedoelde versie van Stellaris het heelal verkennen, relaties opbouwen met buitenaardse rassen en hun interplanetaire rijk beheren gedurende een tijdsperiode van honderd jaar.

De reguliere versie van Stellaris: Console Edition gaat 40 dollar kosten, terwijl de Deluxe-editie een prijskaartje van 60 dollar krijgt. Deze duurdere versie bevat naast de basisgame ook de Utopia-uitbreiding, de Plantoids Species Pack en de Leviathans Story Pack.