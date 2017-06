Door Mark Hendrikman, zondag 18 juni 2017 10:59, 23 reacties • Feedback

Gameuitgever Take-Two Interactive heeft de makers van een betaalde cheattool voor GTA Online hun gereedschap van de markt laten halen. De opbrengsten van de tool, genaamd Force Hax, zijn naar een onbekend goed doel gegaan.

Wie nu naar de Force Hax-website navigeert, wordt begroet met een verklaring van de ontwikkelaars, waarin ze stellen dat ze direct het werk neerleggen en hun opbrengsten afstaan. Force Hax was een dienst waarvoor gebruikers 15 dollar per maand moesten betalen. Het is niet duidelijk of de software direct en volledig stopt met werken nu dat het ontwikkelteam de stekker eruit heeft getrokken. De tool maakte het onder andere mogelijk voor spelers om voor zichzelf heel veel geld te genereren en andere spelers uit een multiplayerpotje te kicken. Het was niet de enige in zijn soort, maar wel een van de populairste.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Take-Two besluit met de scepter te zwaaien bij de Grand Theft Auto-gemeenschap. De eerste keer was het doelwit OpenIV, een modtool die onder andere nieuwe 3d-modellen, zoals auto's, in het singleplayergedeelte van de game kon plaatsen. Deze beslissing was controversiëler dan die van Force Hax, aangezien niemand door OpenIV benadeeld zou worden. Daar zijn Take-Two en de OpenIV-ontwikkelaars het echter niet over eens. Take-Two ziet mogelijkheden om de multiplayer te verstoren in OpenIV en de modtool-ontwikkelaars ontkennen dit stellig en zeggen dat de tool puur en alleen werkt voor singleplayer.

Hoewel de GTA-gemeenschap waarschijnlijk blij zal zijn dat Force Hax de das om is gedaan, is het onwaarschijnlijk dat ze daarmee Take-Two vergeven voor de aanval op de modgemeenschap van deze week. De petitie om OpenIV terug te brengen heeft inmiddels 40.000 handtekeningen en de recente recensies op de Steam-pagina van de game staan nog steeds op 'overweldigend negatief'. Zelfs de totale recensies staan nu op 'verdeeld'. Steamspy brengt deze kanteling duidelijk in beeld.