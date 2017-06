Door Mark Hendrikman, zondag 18 juni 2017 11:39, 79 reacties • Feedback

In Zweden kunnen reizigers nu inchecken met behulp van een nfc-chip onder hun huid. Naar schatting heben zo'n 1500 tot 2000 mensen de hardware al laten implanteren. Het is de eerste keer dat de technologie in het openbaar vervoer toegepast wordt.

De onderhuidse nfc-chip, die zo groot is als een rijstkorrel, functioneert exact hetzelfde als een gewone ov-chipkaart. De chip moet gekoppeld worden aan de account van de eigenaar, waarna er saldo op geladen kan worden en ermee ingecheckt kan worden. Het inbrengen doen de Zweedse spoorwegen niet zelf, daarvoor zijn speciale piercingwinkels, zo schrijft de Volkskrant. De chip komt in de hand terecht.

Dezelfde chips worden meteen gebruikt om gebruikers te identificeren op andere punten. Zo zouden ze de deuren van hun kantoor openen met de chip en ook bekendmaken wie ze zijn en wat ze moeten ontvangen bij de printer.

In Nederland zijn ingebrachte nfc-chips momenteel niet erg populair. De grootste toepassing voor de technologie is wellicht nog het 'chippen' van een huisdier, zodat zijn naam en medische geschiedenis gemakkelijk op te zoeken zijn. Desalniettemin is er ook een enkeling in Nederland die de Zweden toch al voor is geweest. Dat is een Utrechter die, met toestemming van de NS, reist met een geimplanteerde ov-chip.