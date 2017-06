Door Mark Hendrikman, zondag 18 juni 2017 12:58, 0 reacties • Feedback

De Killer Instinct-reboot uit 2013 komt naar Steam. De vechtgame is van origine een gratis launchtitle voor de Xbox One en een Play Anywhere-titel, waardoor de game op pc's alleen in de Windows 10 Store te vinden is.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe Microsoft en de ontwikkelaars van de game dit precies in het vat gaan gieten. Killer Instinct heeft een gratis versie met microtransacties en een betaalde versie waar alle inhoud direct bij zit. Deze zijn beschikbaar voor Windows 10 en de Xbox One en aangezien het een Play Anywhere-titel is, hoef je de game maar voor een van de twee platformen te kopen en je kan ze op beiden spelen. Onduidelijk is of spelers die reeds betaald hebben voor de game opnieuw zouden moeten betalen voor een betaalde Steam-versie.

Eveneens is onduidelijk of Killer Instinct een exclusieve titel voor Windows 10 blijft na zijn introductie op Steam. Het is mogelijk dat hiervan afgestapt wordt. Dat is namelijk ook wat er gebeurde met Quantum Break, de actiegame van Remedy, die tegelijk met zijn Steam-release de Windows 10-eis liet vallen.

Volgens de tweet waarin het nieuws bekendgemaakt wordt, komt Killer Instinct in ieder geval dit jaar nog uit op Steam. De vragen rond de release die er nog liggen, worden waarschijnlijk nog beantwoord voordat die release plaatsvindt. 'Details volgen later,' meldt het officiële Twitteraccount van de game. De originele Killer Instinct werd ontwikkeld door Rareware en kwam halverwege de jaren '90 uit voor de onder andere de Super Nintendo.