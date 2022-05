Website die GTA Online-cheats verkoopt stopt na 'gesprekken met Take-Two'

LunaCheats, een website die GTA Online-cheats verkoopt, is naar eigen zeggen per direct gestopt met het verspreiden en onderhouden van zijn cheats. Op de site van de makers staat dat dit is gedaan na gesprekken met uitgever Take-Two Interactive.

Volgens de melding op de LunaCheats-website gaan de makers hun inkomsten aan een goed doel geven, dat is uitgekozen door Take-Two. Uit de bewoording is op te maken dat de makers tot een schikking zijn gekomen met de uitgever. Vermoedelijke dreigde Take-Two met juridische stappen.

LunaCheats gaf spelers tegen betaling toegang tot een menu waarmee ze in de pc-versie van GTA Online toegang kregen tot een soort godmodus, waarin allerlei parameters aangepast kunnen worden. Cheaters zijn daarmee onschendbaar en kunnen andere spelers tot last zijn door ze op te blazen of hun voertuigen te lanceren. Ook kunnen spelers met de cheats servers laten crashen door honderden auto's te spawnen.

De pc-versie van GTA Online wordt al jaren geplaagd door cheaters. Volgens Eurogamer is dat probleem toegenomen nadat de game in mei 2020 tijdelijk gratis verkrijgbaar was in de Epic Games Store.