Rockstar gaat laadtijd GTA Online beperken met code van fan

Gamemaker Rockstar gaat een update uitbrengen voor GTA Online die de laadtijd moet beperken. Dat gebeurt op basis van de code van een fan die dat met eigen code voor elkaar kreeg. Die speler krijgt 10.000 dollar uit het Bug Bounty-programma.

Rockstar spreekt dank uit naar t0st, die de aangepaste code online zette, zegt PCGamer. "Na grondig onderzoek kunnen we bevestigen dat t0st inderdaad een aspect van de gamecode heeft gevonden met betrekking tot laadtijden dat beter kan. Als resultaat van die onderzoeken hebben we wat wijzigingen doorgevoerd die in een toekomstige update zitten."

De gamemaker zegt niet hoeveel sneller GTA Online zal laden na de update en wanneer de update uitkomt. Volgens t0st zelf komt die update 'soon'. Hij claimt bovendien als uitzondering 10.000 dollar te hebben gekregen uit het Bug Bounty-programma. Normaal is dat geld alleen voor beveiligingsonderzoekers die lekken hebben gevonden.

T0st claimde twee bugs te hebben gevonden. De eerste zit in een JSON-tekstbestand van 10MB met daarin alle items in de game. Daar staan 63.000 entries in. Na het inlezen van elk van de 63.000 items, wordt elk karakter in dat hele tekstbestand opnieuw geteld, en dat dus 63.000 keer.

Ten tweede worden voor de voorbereiding van de ingelezen itemdata zowel gegevens als de naam en de prijs van het item, en een hash van het item ingeladen. De hashwaarde van het opgeslagen item wordt vergeleken met de hashes van elk ander item dat al eerder is opgeslagen. Dit kan leiden tot (63000^2+63000)/2 controles, oftewel 1.984.531.500 stuks. GTA Online doet dit om er zeker van te zijn dat er geen dubbele items in de uiteindelijke lijst zitten, om hackers tegen te gaan. Volgens de ontwikkelaar vormt dit proces een aanslag op de cpu en is het niet eens noodzakelijk, omdat de lijst met de hashes leeg is voordat het JSON-bestand wordt geladen. Bovendien zijn alle items in dit bestand uniek, waardoor het volgens t0st niet nodig is om te controleren of ze wel of niet in de lijst voorkomen.