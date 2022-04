Rockstar-oprichter Dan Houser lijkt nieuwe gamestudio op te zetten

Dan Houser, de Rockstar Games-oprichter die na twintig jaar bij zijn studio vertrok, lijkt een nieuwe gamestudio opgezet te hebben. 'Absurd Ventures in Games' is in het Verenigd Koninkrijk gevestigd en gaat volgens de lokale KvK games maken.

Het Franse Rockstar Magazine was een van de eerste die het nieuws ontdekte. Het bedrijf zou als activiteitenbeschrijving onder andere 'computergames ontwerpen' hebben, samen met nog drie varianten daarop. Het adres in het Verenigd Koninkrijk is echter niet waar de studio staat; volgens Video Games Chronicle is op dat adres een bedrijf gevestigd dat 'secretariële diensten' verleent voor meer dan duizend andere bedrijven op hetzelfde adres. Het nieuwe bedrijf heeft ook meteen een Amerikaanse tak gekregen, gevestigd in Delaware. Houser staat ten boeke als de producer, creative director en corporate director van het bedrijf.

Het woord 'ventures' in de naam van het bedrijf zou nog kunnen betekenen dat dit meer een bedrijf is dat investeert in andere gamebedrijven. Dat zou het geval zijn als house met 'ventures' doelt op 'venture capital', ofwel durfkapitaal.

Dan Houser vertrok in maart van 2020 bij Rockstar Games, maar was al sinds het voorjaar van 2019 met 'verlengd verlof'. Dan Houser was nauw betrokken bij games van zijn studio. Hij had grote invloed op spellen als GTA V en Red Dead Redemption 2. Van die twee games zijn intussen meer dan 150 miljoen exemplaren geleverd. Houser was onder andere betrokken bij het schrijven van het scenario van Red Dead Redemption 2. Daarover zei hij in 2018 dat het schrijversteam, waaronder hijzelf, werkweken van honderd uur maakte.

Dan Houser zette samen met zijn broer Sam en nog drie anderen in 1998 Rockstar Games op. De studio is bekend van Grand Theft Auto, hoewel die franchise begon bij DMA Design, dat overgenomen werd door Rockstar-moederbedrijf Take-Two. Andere bekende Rockstar-games zijn Bully, Max Payne, Manhunt en Midnight Club.