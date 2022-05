Max Payne viert twintigste verjaardag

Het is op 23 juli precies twintig jaar geleden dat Max Payne voor het eerst in een videogame verscheen. Het personage speelde de hoofdrol in drie gerenommeerde games en één film. In totaal zijn er naar schatting ruim 11 miljoen exemplaren van Max Payne-games verkocht.

Ter ere van het twintigste jubileum van het iconische personage delen bedenker Sam Lake en stemacteur James McCaffrey een dankvideo op Twitter. Lake, de artiestennaam van de Finse Sami Antero Järvi, bedacht Max Payne als creative director bij Remedy Entertainment uit Helsinki. De studio gebruikte tevens zijn gelijkenis voor de eerste iteratie van het karakter in Max Payne uit 2001. In eerste instantie vielen de verkoopcijfers een beetje tegen. Toch kocht Take-Two Interactive kort na de release de rechten van Remedy. Rockstar Games, een dochterbedrijf van Take-Two, maakte daaropvolgend de veel succesvollere consoleversies van de game.

Max Payne 2: The Fall of Max Payne uit 2003 werd wederom gemaakt door Remedy Entertainment, maar werd ditmaal volledig uitgegeven door Rockstar Games. Het uiterlijk van acteur Timothy Gibbs werd voor de game uit 2003 gebruikt, terwijl McCaffrey zijn stem leende en Lake het verhaal schreef. Ondanks dat de game bijna unaniem geprezen werd, vielen de verkoopcijfers tegen. Mede daarom bleef het jarenlang stil rondom de franchise.

Dat was tot Max Payne 3 voor een release in 2009 aangekondigd werd. Ditmaal nam Rockstar het stokje volledig over van Remedy. McCaffrey stond model voor Max en sprak wederom de stem van de cynische detective in, terwijl Rockstar-medeoprichter Dan Houser het verhaal op zich nam. Max Payne 3 werd keer op keer uitgesteld en kwam uiteindelijk ruim twee jaar na de oorspronkelijke releasedatum in 2012 uit. De geschiedenis leek zich weer te herhalen; Max Payne 3 werd zeer positief beoordeeld, maar verkocht niet naar verwachting. Vooralsnog is deel drie de laatste volledige game in de franchise. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen dat er een vierde deel in de maak is.

De Max Payne-franchise staat bekend om het gebruik van bullet-time, bombastische actiescènes en duistere detectiveverhalen met raakvlakken met het neo-noirgenre. In ieder van de games stuit de agent uit New York op grote complotten binnen de georganiseerde misdaad. Ook Paynes tragische verleden blijft hem achtervolgen; zijn vrouw en dochter werden door criminelen vermoord. De psyche van het personage staat naast de shooterelementen dan ook veelal centraal in de Max Payne-games.

In 2008 werden al die elementen omgetoverd tot een film onder de naam Max Payne, met Mark Wahlberg als het personage. Het verhaal van de film werd losjes gebaseerd op het eerste deel uit de franchise. De film werd om uiteenlopende redenen bekritiseerd; Max Payne heeft een score van 16 procent op Rotten Tomatoes en 31 bij Metascore.