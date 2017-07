KPN gaat WeChat Go-simkaart aanbieden aan Chinese toeristen in Europa

KPN is een samenwerking aangegaan met de Chinese internetgigant Tencent, om de WeChat Go-simkaart aan te bieden in Europa. Die simkaart en dienst is bedoeld voor Chinese toeristen in Europa en biedt naast 4g-data ook extra functionaliteit in een app.

De app biedt volgens KPN onder andere reisinformatie, Chinese video's en sociale media. De functionaliteit is erop gericht om Chinese reizigers in EU-landen te ondersteunen. Vanaf begin juli is de simkaart te koop in Chinese webwinkels, op vliegvelden en bij populaire bestemmingen voor Chinese reizigers in Europa.

Details over de deal die is gesloten met Tencent heeft KPN niet bekendgemaakt. Tencent is de eigenaar van WeChat, een populaire chatapplicatie in Azië die sinds 2011 beschikbaar is. Er zijn wereldwijd 850 miljoen mensen die de app gebruiken. De WeChat Go-simkaart en bijbehorende dienst is ontwikkeld samen met het Chinese internetvideobedrijf Sunway.