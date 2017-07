DJI gaat dronepiloten trainen op Twente Airport

Het Space53-testcentrum voor drones op Twente Airport gaat samenwerken met de Chinese dronefabrikant DJI. Een van de uitkomsten van de samenwerking is het opzetten van een trainingsprogramma en protocollen voor de inzet van drones bij reddingswerk.

Space53 en DJI hebben hun samenwerking woensdag vastgelegd in een Memorandum of Understanding. Het trainen van dronepiloten en het opstellen van procedures voor de professionele inzet van drones is onderdeel van DJI's strategie om zich meer op veiligheids- en inspectietoepassingen te richten, naast gebruik door consumenten.

De fabrikant kan op Twente Airport voordeel halen uit de faciliteiten die Space53 er biedt. Bij de testlocatie zijn onder andere de gemeente Enschede, de provincie Overijssel, de Universiteit Twente, Saxion en het ROC van Twente betrokken. Het is de bedoeling dat bedrijven en onderzoeksinstellingen er kunnen experimenteren met drones, zonder dat ze omslachtige procedures hoeven te doorlopen voor vergunningen.

Eerder sloot Nokia al een samenwerkingsovereenkomst met Space53. Die fabrikant test er onder andere 4g-verbindingen van onbemande vliegtuigen en beheersystemen voor drones.