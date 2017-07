Acteur vermeldt niet aangekondigde Grand Theft Auto 6 op cv

Een acteur heeft deelname aan Grand Theft Auto 6 op zijn cv gezet. Dat valt op, omdat Rockstar die game nog niet heeft aangekondigd en dus niet heeft bevestigd dat hij eraan komt. GTA V kwam enkele jaren geleden uit.

De acteur, Tim Neff, vermeldt dat hij met Rockstar werkte aan motion capturing voor het eveneens nog niet uitgekomen Red Dead Redemption 2 en aan GTA 6. Hij vermeldt niet welke rol hij daarin speelt en zegt niets over de game.

Gebruikers van NeoGAF speculeren dat het zou kunnen gaan om een nieuwe GTA-game in Vice City, dat gebaseerd is op de Amerikaanse stad Miami. Vooralsnog lijkt dat echter niet gebaseerd op meer dan de schrijfwijze van de game; Rockstar zou de Romeinse cijfers 'VI' kunnen verwerken in het woord Vice. Helemaal ondenkbaar is het niet; in Grand Theft Auto V stond Los Santos (Los Angeles) centraal en ook die stad had Rockster al eens eerder gebruikt, in GTA: San Andreas.

Rockstar bracht GTA V in september 2013 uit voor PlayStation 3 en Xbox 360 en bracht in de jaren daarna ook nog versies voor pc, Xbox One en PlayStation 4 op de markt. Red Dead Redemption 2 komt volgend jaar uit en mogelijk zal de ontwikkelaar daarna meer vertellen over een eventueel nieuw deel in de GTA-serie.

Terugkijken: videoreview GTA V uit 2013