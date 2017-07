Google stopt met Instant Search-functie die zoekresultaten toont tijdens typen

Google is gestopt met zijn Instant Search-functie. Hiermee bood de zoekmachine de gebruiker zoekresultaten terwijl hij of zij deze aan het intypen was. Google zou dit hebben gedaan om de zoekervaring over meerdere soorten apparaten te stroomlijnen.

Een woordvoerder van Google vertelt aan Search Engine Land dat het bedrijf de beslissing neemt vanwege het hoge aantal gebruikers dat via smartphones of tablets zoekopdrachten uitvoert. De zoekgigant verwijderde de Instant Search-functie om de zoekervaring sneller en op zoveel mogelijk schermformaten en soorten apparaten mogelijk te maken. Volgens de woordvoerder gebeurt meer dan de helft van de zoekopdrachten op een mobiel apparaat.

Google liet met Instant Search via de voorspellende functie al resultaten zien voor de eerste mogelijke zoekopdracht. Het bedrijf introduceerde de functie in 2010. Nu toont de website simpelweg een lijst met mogelijke zoekopdrachten terwijl de gebruiker aan het typen is. De gebruiker moet hier zelf op klikken en krijgt niet alvast resultaten te zien.