Eneco verhoogt prijs abonnement voor slimme thermostaat met twaalf euro per jaar

Eneco maakt het abonnement voor zijn slimme thermostaat Toon twaalf euro per jaar duurder. In ruil daarvoor belooft het energiebedrijf dat er nieuwe functies komen. Zo komt er onder meer een dienst om te kijken welke apparaten in huis het meeste stroom vreten.

De prijs van het abonnement gaat van 42 euro naar 54 euro per jaar, zo is op te maken uit een pagina die Eneco online heeft gezet. Die prijs zien klanten terug op hun jaarfactuur. De prijsverhoging gaat per 1 oktober in en tot die tijd betalen klanten dus nog het huidige tarief. Het abonnement is noodzakelijk om de internetfuncties van Toon te gebruiken. Zonder abonnement blijft hij functioneren als thermostaat, maar zonder extra functies.

Op een aparte site spreekt de energieleverancier over functies die het wil gaan toevoegen. Zo kan Toon een tussenstand voor de jaarnota laten zien, de cv in de gaten houden en een seintje geven als het tijd is voor een onderhoudsbeurt. Daarnaast komt de energieleverancier met een Verspillingschecker, die het stroomverbruik van apparaten kan weergeven.