Microsoft geeft in reactie op aanklacht toe dat Windows antivirus deactiveert

Softwaremaker Microsoft heeft toegegeven dat het antivirussoftware van derden heeft gedeactiveerd in Windows 10. Volgens Microsoft was het deactiveren nodig, omdat de software na een update niet langer compatibel was.

In een lange blogpost legt Microsoft uit hoe het samenwerkt met bedrijven die antivirussoftware maken. Dat Microsoft na een update antivirussoftware van derden deactiveert, is iets dat Kaspersky naar voren bracht in zijn aanklacht tegen Microsoft bij de Europese Commissie.

Volgens Microsoft updaten sommige gebruikers de antivirussoftware niet na een update van Windows, iets dat wel nodig is. Vervolgens schakelt Microsoft de software van de concurrent uit. Kaspersky betoogde in de aanklacht dat meldingen om de update uit te voeren teveel verborgen zitten, waardoor gebruikers ze niet zien. Op dat element gaat Microsoft niet in.

De relatie tussen Microsoft en antivirusmakers is precair, omdat het Amerikaanse softwarebedrijf zijn eigen Defender wil promoten als manier van beveiligen van Windows-pc's. Kaspersky heeft al vaker de Europese Commissie gemaand tot optreden tegen Microsoft wegens de bundeling van Defender en Windows.

Microsoft lag eerder onder vuur wegens het bundelen van Internet Explorer met Windows. Opera, Mozilla en Google dienden toen een klacht in bij de Europese Commissie. Dat leidde tot het instellen van een verplicht browserkeuzescherm en uiteindelijk tot een boete van 561 miljoen euro wegens het niet volledig voldoen aan die eis.