Custom rom brengt Android Wear 2.0 naar LG G Watch uit 2014

Er is een custom rom verschenen van Android Wear 2.0 voor de LG G Watch uit 2014. Dat is de eerste smartwatch met Android Wear die te koop was. Het horloge voldoet niet aan de systeemvereisten en heeft daarom geen officiŽle update gekregen.

Voor het flashen van de custom rom is het volgens de ontwikkelaar nodig om de bootloader te ontgrendelen. Daarna zijn de nieuwe boot.img en system.img vanuit fastboot op het horloge te flashen, waarbij een factory reset niet nodig is. Vervolgens krijgen gebruikers Android Wear 2.0 op de G Watch.

De custom rom is een port van de update voor de G Watch R, een rond horloge dat LG enkele maanden na de G Watch uitbracht. De G Watch R heeft bovendien een knop, iets dat Android Wear 2.0 veronderstelt. De G Watch heeft geen power-knop die tevens als bedieningselement kan dienen.

LG bracht de G Watch in de zomer van 2014 uit en het was het eerste horloge met Googles besturingssysteem Android Wear. Google bracht Wear 2.0 afgelopen winter uit als update voor veel horloges, maar veel vooral oudere horloges krijgen de update niet.

