Spotify introduceert gezamenlijk beheerde playlists in Facebook Messenger

Spotify introduceert een functie om playlists aan te maken en met contacten te beheren via Facebook Messenger. De functie is volgens de streamingdienst bedoeld om playlists aan te maken voor bijvoorbeeld feestjes of road trips.

De functie heet Group Playlists en werkt door vanuit Messenger een dergelijke playlist aan te maken, waarna mensen in dezelfde chatgroep via de al bestaande Spotify-extensie voor Facebook Messenger tracks kunnen toevoegen aan de lijst.

In de extensie is het mogelijk om te zoeken in de collectie van Spotify en om liedjes voor het toevoegen te beluisteren. De functie is per direct te gebruiken in Facebooks chatapp. Om liedjes toe te voegen hoeven contacten geen account te hebben bij Spotify.