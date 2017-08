Kaspersky trekt klachten tegen Microsoft in na gewijzigd Windows-beleid

Het Russische beveiligingsbedrijf Kaspersky heeft bekendgemaakt dat het alle klachten tegen Microsoft intrekt. De beslissing heeft ermee te maken dat het Redmondse bedrijf een aantal wijzigingen ten aanzien van antivirusproducten in zijn Windows-beleid heeft aangekondigd.

Microsoft schrijft dat het na een discussie met partners zoals Kaspersky tot de beslissing is gekomen om enkele wijzigingen door te voeren. Zo wil het nauwer samenwerken met antivirusbedrijven om ervoor te zorgen dat hun producten compatibel zijn met nieuwe feature-updates, zoals de Anniversary Update. Daarnaast wil Microsoft die bedrijven meer duidelijkheid bieden rond de planning van dat soort updates, waardoor ze meer tijd hebben om te testen.

Verder staat Microsoft antivirusproducten toe om zelf notificaties in Windows te tonen over het verlopen van licenties en wijzigt het de manier waarop Windows gebruikers waarschuwt dat een product is verlopen. Zo wordt er geen notificatie meer getoond die gebruikers eenvoudig kunnen negeren, maar blijft de notificatie zichtbaar totdat er een keuze is gemaakt. Die kan bestaan uit het vernieuwen van de licentie of het expliciet kiezen voor Windows Defender of een ander product.

Kaspersky reageert op de aankondiging en schrijft dat 'al deze veranderingen erop gericht zijn de gebruikerservaring met beveiligingsproducten in Windows 10 te verbeteren'. Het bedrijf is 'volledig tevreden' met de wijzigingen en zegt de nodige stappen te ondernemen om zijn klachten terug te trekken en de desbetreffende toezichthouders op de hoogte te stellen dat er geen problemen meer zijn met Microsoft.

Het Russische beveiligingsbedrijf stelde eind vorig jaar dat Microsoft zijn dominante marktpositie op de markt voor besturingssystemen misbruikt door Windows-gebruikers Defender op te dringen. Eugene Kaspersky schreef destijds dat Microsoft bij een Windows 10-upgrade automatisch bestaande av-suites deactiveert en Defender daarvoor in de plaats installeert. Later zei Microsoft dat het inderdaad producten van derden deactiveerde, maar dat dit nodig was om compatibiliteitsredenen. Dat gebeurde in juni, twee weken nadat Kaspersky een mededingingsklacht had ingediend bij de Europese Commissie.