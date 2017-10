Gerucht: Microsoft werkt aan vouwbare tablet met stylus en belfunctie

Microsoft werkt naar verluidt aan een soort digitaal notitieblok dat gericht is op het gebruik met een stylus, maar ook een belfunctie krijgt. De Windows 10-tablet met codenaam Andromeda zou vouwbaar zijn om in jas- en broekzakken te kunnen passen.

Het apparaat zou intern de naam Andromeda dragen en niet bedoeld zijn als een smartphone, maar als een nieuw type apparaat waarmee Microsoft zich op een specifieke doelgroep wil richten, claimt Windows Central, dat in het verleden bewezen heeft over goede bronnen binnen Microsoft te beschikken. Er zijn voorlopig alleen prototypes en de kans bestaat dat het apparaat geschrapt wordt, maar het zou ook kunnen dat deze al in 2018 op de markt komt, schrijft de site.

Standaard zou het apparaat een notebook-app draaien, dat gekoppeld is aan OneNote en Windows Ink, en dat virtuele pagina's over de twee schermen toont. Het apparaat zou verder een ARM-processor bevatten, Windows 10 draaien en onder de Surface-naam kunnen verschijnen. Partners van Microsoft zouden eigen versies van het digitale notitieblok kunnen uitbrengen, speculeert Windows Central.

De universele Windows Shell 'CShell', die Microsoft naar verluidt ontwikkelt, zou gebruikt worden bij de tablet. De huidige shell van Windows verschilt nog per type apparaat, zoals een pc, de HoloLens of de Xbox, maar CShell moet hier verandering in brengen zodat niet alleen het subsysteem van Windows 10 universeel is, maar ook de schil met systeemelementen en objecten. Daarnaast zou Windows Core OS centraal staan. Microsoft werkt hier aan om Windows modulair te maken: het bedrijf kan dan functionaliteit toevoegen of verwijderen, al naar gelang het type apparaat.

De beschrijving van het apparaat doet sterk denken aan de Courier. In 2009 en 2010 verschenen er geruchten dat Microsoft zou werken aan een tablet met twee scherm en een boek-achtig ontwerp, onder de naam Courier. Microsoft besloot het apparaat te schrappen.

Conceptafbeelding van de Microsoft Courier