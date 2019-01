Microsoft brengt Surface Pro 6 en Laptop 2 volgende maand in Nederland uit

Microsoft brengt de Surface Pro 6, Surface Laptop 2 en Surface Studio 2 volgende maand in Nederland uit. Dat laat de fabrikant weten. De levering start 7 februari. De goedkoopste versie van de Pro 6 begint op 899 euro.

De goedkoopste versie van de Surface Pro 6 heeft een Intel m3-processor, 4GB geheugen en een opslag met een capaciteit van 128GB. De duurste versie van 2449 euro heeft een Core i7-processor, een geheugen van 16GB en 1TB aan opslagruimte, zo laat Microsoft weten. Daarmee zijn alle varianten iets goedkoper dan de vergelijkbare versies van de vorige Surface Pro. Die begon bij 949 euro.

De Surface Laptop 2 komt beschikbaar vanaf 1149 euro; deze goedkoopste versie krijgt een Core i5, 8GB aan geheugen en 128GB opslag. De duurste versie kost 2849 euro, voor een Core i7 met 16GB en 1TB. De Surface Studio 2 heeft een prijs vanaf 4149 euro.

De producten kwamen vorig najaar uit in de Verenigde Staten en diverse andere landen. Microsoft brengt zijn hardware vaak maanden later uit in de Benelux.