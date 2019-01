Olympus presenteert eind januari waarschijnlijk nieuwe camera in E-M1-serie

Olympus gaat op 24 januari een nieuwe camera aankondigen. In een teaserfilmpje is de vorm te zien en het gaat om een vrij groot model. Waarschijnlijk is het de opvolger van de E-M1, die volgens geruchten E-M1X heet en een snellere versie is.

Olympus maakt in de teaservideo de datum bekend en de camera zelf is ook te zien, al geven de beelden geen details over de specificaties. Het uiterlijk van de camera lijkt op dat van de OM-D E-M1, waarvan Olympus tot nu toe twee versies uitbracht. De nieuwste stamt uit 2016.

Volgens geruchtensite 43rumors gaat het om de OM-D E-M1X. Net als zijn voorgangers zou dat een micro four thirds-camera zijn met een 20-megapixelsensor. Het nieuwe model zou sneller zijn door het gebruik van twee beeldprocessors en de beeldstabilisatie van de sensor zou effectiever zijn. Ook zou het focusgebied automatisch aangepast worden aan het onderwerp met kunstmatige intelligentie.

De vermeende specificaties spreken van een fotografeersnelheid van 18 beelden per seconde en beeldstabilisatie effectief tot 7,5 stops. Ook zou de camera een High Res-mode krijgen die werkt zonder statief. Hierbij worden meerdere foto's gecombineerd tot één afbeelding met een hoge resolutie. Het toestel zelf zou een grotere elektronische zoeker hebben dan de huidige E-M1 II, terwijl dezelfde accu wordt toegepast. Olympus richt het toestel op sport- en natuurfotografen, de prijs zou zo'n 3000 dollar bedragen.