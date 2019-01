Gerucht: Olympus E-M1X-camera bevat gps, barometer en thermometer

Olympus' komende high-end systeemcamera, wat waarschijnlijk de E-M1X gaat worden, krijgt een ingebouwde gps-module, een barometer en een thermometer. Dat stelt althans de website 43rumors op basis van wat de website aanduidt als een betrouwbare bron.

Als Olympus daadwerkelijk een gps-module, een barometer en thermometer in zijn nieuwe camera stopt, zoals 43rumors beweert, is dat vrij uitzonderlijk. Gps-modules zijn eigenlijk alleen standaard ingebouwd in enkele Pentax-dslr's of zijn los verkrijgbaar voor camera's van dit merk. De meeste camerafabrikanten laten al jarenlang het inbouwen van gps-modules achterwege. Ze hanteren vaak wel bluetooth als alternatief, zodat de gps-coördinaten toch aan foto's kunnen worden toegevoegd via een verbonden smartphone.

Het zou kunnen dat de gps-module in de Olympus-camera in combinatie met de gestabiliseerde sensor bruikbaar is voor een systeem dat vergelijk is met Pentax' Astrotracer-functie, waarbij de sensor na het kalibreren van het interne kompas in staat is gedurende enkele minuten de sterren te volgen door langzaam te draaien en zodoende te compenseren voor de draaiing van de aarde. Of Olympus met een dergelijk systeem komt, is onbekend.

Olympus gaat op 24 januari een nieuwe camera aankondigen, zo bleek eerder uit meerdere officiële teaserfilmpjes. Daarin is te zien dat het gaat om een relatief grote camera, die mede afgaande op de ietwat ongewone vorm vermoedelijk een ingebouwde accugrip heeft. Op 24 januari wordt wellicht ook een nieuw, lichtsterk 150-400mm-objectief voor microfourthirdscamera's geïntroduceerd.

Waarschijnlijk krijgt de E-M1X net als de OM-D E-M1 II, een 20-megapixelsensor. Het nieuwe toestel zou in staat zijn om foto's te maken met een snelheid van 18 beelden per seconde en de beeldstabilisatie zou een effectiviteit tot 7,5 stops hebben. Ook zou de camera een High Res-mode krijgen die werkt zonder statief. Hierbij worden meerdere foto's gecombineerd tot één afbeelding met een hoge resolutie. Afgaande op de vermeende specificaties en de teaserfilmpjes richt Olympus zich met het toestel op sport- en natuurfotografen. De prijs zou zo'n 3000 dollar bedragen.

Foto's afkomstig van 43rumors die naar verluidt de E-M1X tonen