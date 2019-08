Microsofts Surface Pro 6 throttelt op 0,4GHz na update

Gebruikers van de Surface Pro 6 van Microsoft klagen dat de cpu-snelheid van hun systeem op 0,4GHz blijft steken na een recente update. Microsoft erkent de problemen en belooft binnenkort met een fix te komen.

Een groot aantal Surface-gebruikers klaagt op Reddit over wat inmiddels bekendstaat als de '0,4GHz-bug'. De recentste meldingen betreffen de Surface Pro 6, die last van ernstige throttling lijkt te hebben na een firmware-update van 1 augustus. Hoewel Microsoft op de pagina voor die update meldt dat er geen problemen over bekend zijn, bevestigt het bedrijf tegen Tech Republic dat het de klachten heeft gezien en snel een firmware-update wil uitbrengen die het probleem verhelpt.

De problemen zijn echter niet beperkt tot de Surface Pro 6. Bezitters van de Surface Book 2 klagen al sinds in ieder geval een jaar geleden, maar ook een half jaar geleden nog over het throttlen naar 0,4GHz. Het gaat om verschillende gebruikers, maar het is niet bekend hoe wijdverspreid de problemen zijn.

Gebruikers herleiden de problemen tot de cpu-flag bd prochot en bijbehorende sensor op het moederbord. Bd prochot staat voor bi-directional processor hot. De bedoeling is dat processors terugklokken als ze een bepaalde temperatuur bereiken om oververhitting te voorkomen. Fabrikanten kunnen de gevoeligheid van de sensor aanpassen via firmware-updates om de mate van throttling in te stellen en zo bijvoorbeeld voor langere accuduur te zorgen.

Het uitschakelen van bd prochot met een tool als ThrottleStop werkt bij sommigen, maar lijkt niet bij elke gebruiker soelaas te bieden. Bij andere gebruikers werkt het simpelweg ontkoppelen van de Microsoft Dock, of een harde reset doen, terwijl bij sommigen niets lijkt te werken.

