'Kwart van Facebooks jaaromzet kwam uit Instagram'

Ruim een kwart van Facebooks omzet in 2019 zou afkomstig zijn uit Instagram. Dat zeggen bronnen tegen financieel persbureau Bloomberg; de cijfers zijn niet openbaar. Het zou gaan om zo'n 20 miljard dollar. De inkomsten komen uit advertenties.

Facebook maakte eind januari de financiële cijfers over 2019 bekend. Het bedrijf meldde toen een omzet van 70,7 miljard dollar behaald te hebben, waarvan 69,7 miljard dollar uit advertenties. Facebook heeft zelf nooit bekendgemaakt hoeveel omzet het haalt uit Instagram, het bedrijf noemt alleen de totale omzet.

Bronnen die bekend zijn met de cijfers zeggen volgens Bloomberg dat Instagram in 2019 goed was voor een omzet van ruim 20 miljard dollar. Als dat klopt, dan levert Instagram meer op dan YouTube. Alphabet maakte onlangs bekend dat YouTube vorig jaar 15 miljard dollar opleverde. Zowel Instagram als YouTube behalen hun inkomsten vrijwel volledig uit advertenties.

Facebook nam Instagram in 2012 over en betaalde daar destijds 715 miljoen dollar voor. De dienst had toen zo'n 80 miljoen gebruikers. In 2018 had Instagram een miljard gebruikers volgens Facebook. Dat is het meest recente cijfer.