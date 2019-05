Facebook verwijdert 2,19 miljard nep-accounts

Facebook heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 2,19 miljard nep-accounts verwijderd. Dat is een sterke stijging ten opzichte van voorgaande kwartalen. Dat blijkt uit Facebooks Community Standards Enforcement Report.

Nep-accounts vertegenwoordigden 2 procent van alle maandelijks actieve gebruikers in het laatste kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019, schat Facebook. In het eerste kwartaal van 2018 verwijderde Facebook 583 miljoen nep-accounts, in de laatste drie maanden van 2018 ging het om 1,2 miljard nep-accounts.

Volgens Facebook is de sterke stijging in de afgelopen zes maanden te wijten aan 'geautomatiseerde, scripted aanvallen'. Het sociale netwerk verwacht niet direct een daling voor de komende kwartalen. "We verwachten dat het aantal in de komende tijd varieert vanwege de financiële prikkel voor kwaadwillenden om nep-accounts aan te maken", meldt Facebook in het rapport.

Het bedrijf claimt dagelijks miljoenen pogingen om nep-accounts aan te maken te verijdelen en nog eens miljoenen reeds aangemaakte nep-accounts binnen enkele minuten te detecteren. Die cijfers zijn niet meegenomen bij het aantal van 2,19 miljard verwijderde nep-accounts. Bijna honderd procent van de verwijderde accounts is door Facebook zelf als 'nep' en 'actief bij misbruik' bestempeld. Slecht een klein deel wordt door gebruikers gerapporteerd.

Facebook gebruikt detectiesystemen die monitoren op onbetrouwbare e-mailadressen, verdachte acties en signalen die bij eerder misbruik naar boven kwamen.