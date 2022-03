Reddit heeft 52 miljoen dagelijkse actieve gebruikers

Reddit heeft voor het eerst details gegeven over hoeveel mensen het platform dagelijks gebruiken. Naar eigen zeggen waren er in oktober gemiddeld 52 miljoen mensen iedere dag actief. Dat zou gaan om een stijging van 44 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Met 52 miljoen dagelijks actieve gebruikers is Reddit veel kleiner dan Facebook en Twitter, die sociale netwerken hebben respectievelijk 1,82 miljard en 187 miljoen dagelijks actieve gebruikers. De toename in het aantal actieve gebruikers is echter groter bij Reddit dan bij de grote concurrenten.

Reddit deelt de cijfers met The Wall Street Journal om daarmee de groei in actieve gebruikers aan te geven en de interesse van adverteerders te wekken. Volgens Reddit haalde het bedrijf in 2019 een omzet van 100 miljoen dollar uit advertenties en ziet het er nu naar uit dat dit aan het einde van dit jaar gegroeid zal zijn met 70 procent.

Eerder heeft Reddit wel cijfers gegeven over maandelijks actieve gebruikers. Vorig jaar rond deze tijd meldde Reddit dat er 430 miljoen gebruikers maandelijks actief waren. Dat was een groei van 30 procent ten opzichte van een jaar eerder. Hoeveel maandelijks actieve gebruikers er nu zijn, is niet bekend.