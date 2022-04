Reddit ontslaat controversiële werknemer nadat subreddits op zwart gaan

Reddit heeft een medewerker ontslagen nadat berichten over haar verleden tot onvrede op het platform leidden. Reddit probeerde op verschillende manieren om informatie rondom de nieuwe admin te verwijderen, waarop tientallen grote subreddits tijdelijk op zwart gingen.

De controverse draait om een nieuwe werknemer die sinds begin maart bij Reddit kwam te werken. De werknemer werd al snel in verband gebracht met een controversiële kindermisbruikzaak. Haar vader werd veroordeeld voor het verkrachten van een kind, maar de werknemer nam hem later alsnog aan als manager voor een politieke campagne. Daarop begonnen gebruikers haar naam op Reddit te verspreiden. Het platform ondernam daarop actie, niet vanwege het controversiële verleden, maar vanwege de eigen regels rondom intimidatie en het delen van persoonlijke informatie. Onderdeel van die maatregelen was dat artikelen, posts of comments waarin de naam van de werknemer werd genoemd werden verwijderd en posters in sommige gevallen werden geband. Het is niet duidelijk of dat geautomatiseerd ging of dat medewerkers handmatig bans uitdeelden. Reddit kwam in het verleden al onder vuur te liggen toen bleek dat de ceo posts had gewijzigd die kritisch over hem waren.

Uit protest tegen de bans en voor het aannemen van de werknemer gingen tientallen grote subreddits op zwart. Ze werden privé gemaakt, waardoor het niet meer mogelijk was ze te lezen zonder erop geabonneerd te zijn. In sommige gevallen konden ook geen nieuwe posts meer worden gemaakt. Het gaat om kleine, maar ook grote subreddits met soms miljoenen abonnees, waaronder standaard subreddits die op de voorpagina verschijnen. Inmiddels zijn de subreddits wel weer bereikbaar.

Reddit schrijft nu dat het de werknemer heeft ontslagen. "We hebben haar achtergrond onvoldoende gecontroleerd", schrijft het bedrijf. Opvallend is dat Reddit zegt dat het al sinds 9 maart op de hoogte was van intimidatie tegenover haar en toen de regels heeft aangescherpt.

Update: aanvankelijk stond in dit stuk dat de medewerker 'in verband werd gebracht met kindermisbruik'. Het is nu duidelijker opgeschreven hoe die zaak zat.