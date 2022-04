Hitman 3 krijgt zeven dlc-missies die op 'zeven hoofdzonden' zijn gebaseerd

IO Interactive brengt zeven nieuwe dlc-missies uit voor Hitman 3. Het gaat om missies die draaien rondom het thema van de zeven zonden. De eerste dlc gaat over hebzucht en laat Agent 47 op zoek gaan naar gouden munten.

De downloadable content bestaat uit zeven nieuwe Escalation-missies die gebaseerd zijn op de zeven hoofdzonden. De gamepacks bevatten 'nieuwe gameplaymogelijkheden, visueel opvallende contracten en unieke zonde-gerelateerde beloningen', schrijft de ontwikkelaar van de game. Spelers kunnen daarmee een nieuwe outfit of een voorwerp ontgrendelen dat ze vervolgens in de World of Assassination-modus kunnen gebruiken, die zijn gebaseerd op de zonde waar de dlc om draait.

De eerste dlc draait om de zonde hebzucht en komt op 30 maart uit. De missie speelt zich af in Dubai en spelers moeten daarin gouden munten verzamelen. Dlc-missies kosten vijf euro per stuk. De andere missies worden geleidelijk aan uitgebracht, al zijn releasedatums nog niet bekend. De missies spelen zich af in bestaande levels van Hitman 3.

De ontwikkelaar begint daarnaast ook seizoensevenementen in de game. Dat begint met de 'Berlin Egg Hunt', al zegt IO Interactive niet wat dat precies inhoudt. De seizoensevenementen beginnen ook op 30 maart en komen met nieuwe live content die gratis wordt. Tweakers maakte eerder dit jaar een review van Hitman 3.