Verschenen op 20-01-2021 voor Windows (EGS), Xbox One en X, PlayStation 4 en 5 (inclusief PSVR), Nintendo Switch en Google Stadia. Getest op Windows.

Het Deense IO Interactive staat met Hitman 3 voor het eerst sinds de oprichting in 1983 volledig op eigen benen. Waar alle vorige games van de studio steeds door een grote uitgever werden uitgebracht, brengt de studio Hitman 3 in eigen beheer op de markt. Dat kan omdat de studio nog steeds de rechten heeft op de serie, ondanks dat IOI in handen is geweest van Eidos en Square Enix, en voor Hitman 2 zaken deed met Warner.

Des te opvallender is het dat Hitman en Hitman 2 volledig zijn geïntegreerd in Hitman 3. We hebben het hier over games die door drie verschillende partijen werden uitgebracht. Toch is juist die integratie iets waar IOI vol op inzet, en waar de afgelopen dagen ook veel om te doen was. Al bij de eerste aankondiging van Hitman 3 beloofde de studio dat de levels en savegames uit de vorige twee delen zijn te importeren in Hitman 3. De studio ziet de games nadrukkelijk als een trilogie, met een doorlopend verhaal.

Met dat doorlopende verhaal zit het wel goed. Het importeren van de levels levert wat problemen op, hoewel die zich voornamelijk voordoen op de pc. Dat is ook het platform waarop wij de game hebben gespeeld. Het probleem is dat de Windows-versie van Hitman 2 exclusief op Steam verscheen, terwijl de Windows-versie van Hitman 3 juist een jaar lang enkel via de Epic Games Store verkrijgbaar is. Dat maakt importeren lastig. Zowel IOI als Epic hebben kenbaar gemaakt dat ze aan een oplossing werken. Vooralsnog is die er niet.

Inclusief de twee voorgaande delen

Het is echter een sympathiek gebaar van IOI: als je Hitman 3 koopt, kun je vanuit de nieuwe game ook de levels uit de voorgaande twee delen spelen. Als je de vorige twee delen ooit gekocht hebt, zijn die in Hitman 3 beschikbaar. Als je ze tenminste op hetzelfde platform gekocht hebt. Onder Windows levert dat nog wat problemen op, maar aan een oplossing wordt gewerkt. Heb je de vorige twee delen niet, dan kun je ze alsnog kopen en aan Hitman 3 toevoegen. Je hoeft het voorgaande uiteraard niet te spelen voor je aan Hitman 3 begint, maar als je het verhaal in dit derde deel van de trilogie wil begrijpen, is het wel aan te raden. Het is ook bepaald geen straf: de vorige twee delen zijn uitstekende games waarin Agent 47 prima uitgewerkte missies kreeg voorgeschoteld. Mocht je de voorgaande twee delen niet hebben gespeeld, dan raadt IOI aan om in ieder geval de twee tutorialmissies op te pakken. Die zijn al sinds de Hitman uit 2016 in de game opgenomen. Voor ervaren spelers is er gelukkig de optie om ze over te slaan.