Hitman-trilogie komt op 20 januari ook op Game Pass en pc-versie krijgt VR

IOI Interactive kondigt nieuwe inhoud aan voor Hitman 3 en komt met een bundel van de drie games. Die Hitman-trilogiebundel verschijnt op 20 januari en zal ook beschikbaar zijn binnen Microsofts Game Pass-abonnement. De Steam-versie krijgt op dezelfde datum een VR-optie.

De bundel heet officieel Hitman Trilogy en bevat Hitman 1, 2 en 3. De collectie verschijnt voor de pc in de Epic Games Store en op Steam. Ook komen er versies voor de PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X en S. De pc- en Xbox-versies worden ook toegevoegd aan Microsofts Game Pass-abonnementen.

Met de introductie van Hitman Trilogy komt ook de eerder aangekondigde VR-modus uit. Daarmee kunnen alle levels van Hitman 1, 2 en 3 in virtual reality gespeeld worden. In de aankondiging van IOI Interactive staat dat de VR-modus met de pc-versie werkt. Dat geldt waarschijnlijk voor de versies op Steam en in de Epic Games Store. Games in de Microsoft Store ondersteunen nog geen VR.

De pc-versie zal ook ondersteuning voor raytracing en Intels upscaletechniek XeSS krijgen, maar dat gebeurt later in 2022. Een datum daarvoor is nog niet bekend. Ook krijgt de pc-versie variable rate shading, wat de prestaties zou moeten verbeteren.

Hitman Freelancer met roguelike elementen

Hitman 3 krijgt in het voorjaar een volledig nieuwe singleplayermodus, genaamd Freelancer. Volgens de ontwikkelaar bevat die modus roguelike elementen, strategische planning en een aanpasbaar safehouse. Die schuilplaats voor Agent 47 is een van de nieuwe locaties die aan de game wordt toegevoegd. Met het doorlopen van de Freelancer-modus kunnen spelers meer gebieden van de schuilplaats vrijspelen. Ook het plannen van de missies vindt hier plaats en spelers kunnen er oefenen met wapens.

De Freelancer-modus bevat campagnes met missies die zich afspelen op locaties over de hele wereld. Spelers moeten kiezen in welke volgorde ze de missies willen afhandelen en tussen de missies door krijgen ze de mogelijkheid om terug te keren naar het safehouse, om nieuwe gear op te halen en de volgende missie te plannen. Volgens IOI zijn campagnemissies aangepast om ze geschikt te maken voor de Freelancer-modus. Zo zijn er nieuwe npc's toegevoegd op bestaande locaties die kunnen helpen bij de missie, of deze juist proberen te verhinderen.

In tegenstelling tot de normale Hitman-campagne, is de uitrusting van Agent 47 in de Freelancer-modus niet persistent. Alles wat een speler achterlaat tijdens een missie, is verloren. Een exacte datum voor het verschijnen van de nieuwe spelmodus is nog niet bekend.

Elusive Target Arcade

Op 20 januari krijgt Hitman 3 een Elusive Target Arcade. Dat is een variant van de Elusive Target-modus met nieuwe uitdagingen en beloningen die spelers krijgen als ze de opdracht voltooien. Opdrachten moeten opeenvolgend voltooid worden; spelers kunnen alleen verder na het afronden van een Contract. Als het spelers niet lukt om een Arcade Contract te voltooien, kunnen ze dat pas twaalf uur later nog een keer proberen. Ontwikkelaar IOI zegt daarmee de high-stakes gameplay die kenmerkend is voor de Elusive Target-modus, te behouden.

Arcade Contract zijn permanente toevoegingen aan Hitman 3. Ze zullen niet verdwijnen na verloop van tijd. Aanvankelijk zullen er drie van deze missies beschikbaar zijn. In de loop van het jaar worden er meer toegevoegd.