Overzetten XS4ALL-klanten naar 'techniek KPN' gaat gepaard met veel wijzigingen

KPN is begonnen met het overzetten van XS4ALL-klanten naar de infrastructuur van KPN. Daarmee is ook bekend wat er allemaal wijzigt en dat betreft een lange lijst. Klanten moeten voortaan inloggen bij MijnKPN, tv-kijken via KPN iTV en webmail gaat via KPN.

KPN heeft een overzicht op de XS4ALL-website geplaatst met wat er verandert voor bestaande klanten. Abonnees krijgen onder andere een nieuw IP-adres en hostnames komen te vervallen. Ook het privacystatement van XS4ALL komt te vervallen; de privacyverklaring van KPN is voortaan van toepassing.

Vanaf donderdag begint KPN met het informeren van XS4ALL-klanten dat ze worden overgezet naar 'de techniek van KPN'. De provider gaat dat gefaseerd doen. Zaken als Mijn XS4ALL en de XS4ALL-app voor tv-kijken worden vervangen door de bestaande KPN-varianten.

Voor televisiediensten betekent dit dat gebruikers persoonlijke aanbevelingen kunnen krijgen op basis van kijkgedrag, merkt actiecomité XS4ALL moet Blijven op. Dat comité is inmiddels opgeheven, maar zet alle veranderingen nog op een rij.

De lijst bevat wijzigingen die al aangekondigd waren, maar bevat ook veel nieuwe details. Uit het overzicht blijkt dat er tientallen veranderingen zijn voor XS4ALL-klanten. KPN blijft de naam XS4ALL gebruiken bij bestaande klanten, ook als ze overgezet zijn naar de KPN-infrastructuur. Eind vorig jaar is KPN gestopt met het gebruik van de merknaam voor nieuwe klanten.

XS4ALL-klanten behouden hun huidige abonnement, hun modem, tv-ontvanger en e-mailadressen. Webmail verloopt na het omzetten wel via KPN's portal voor webmail. De diensten voor het malwarefilter en dnssec blijven behouden. Andere diensten zoals F-Secure SAFE en ServicePlus worden vervangen door diensten van KPN.