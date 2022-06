Pc-gamers kunnen levels van Hitman 1 en 2 importeren in Hitman 3

Pc-gamers kunnen vanaf nu de levels uit Hitman 1 en 2 importeren in Hitman 3, als ze al die games bezitten. Daarvoor moeten gebruikers hun Steam- en Epic Games-account koppelen. Ontwikkelaar IO Interactive beloofde eerder al dit mogelijk te maken.

De Deense ontwikkelaar heeft een stappenplan op zijn website gezet voor het importeren van de locaties van de twee eerste Hitman-games in Hitman 3. De nieuwe game is vooralsnog alleen in de Epic Games Store te koop en de twee oudere delen staan op Steam. Om de oude levels in het nieuwe spel te laden, is het koppelen van de accounts van die gamewinkels vereist.

Bij de aanvankelijke aankondiging van Hitman 3 vorig jaar, zei IO Interactive dat het mogelijk zou zijn om de levels uit de eerdere delen te importeren in het nieuwe spel. Begin dit jaar zei de Deense ontwikkelaar dat dit bij de pc-versie toch niet zou kunnen, maar na kritiek daarop werden die uitspraken ingetrokken en werd beloofd het overzetten van de locaties toch mogelijk te maken in 'de komende weken'. Een maand na het maken van die belofte heeft de ontwikkelaar die ingelost.

Door de levels uit de oudere games te importeren in het nieuwe spel, kunnen die gespeeld worden met de grafische verbeteringen van Hitman 3. Eenzelfde mogelijkheid introduceerde IO Interactive ook al bij Hitman 2, waarbij de locaties van Hitman 1 in verbeterde vorm te spelen waren.