Hitman 3 verschijnt voor pc een jaar lang exclusief in de Epic Store

De pc-versie van Hitman 3 is na release in januari 2021 twaalf maanden lang exclusief in de Epic Store te verkrijgen. Dat maakt ontwikkelaar IO Interactive bekend. Ook is er een nieuwe trailer van het spel, die de locatie Dartmoor toont.

IO Interactive meldt dat later deze maand pre-orders voor Hitman 3 geplaatst kunnen worden. Dat het spel in januari volgend jaar voor de PS4 en 5, de Xbox Series X en Xbox One, Google Stadia en de pc zou verschijnen was al bekend, maar de tijdelijke exclusiviteit voor de Epic Store was dat nog niet. Spelers kunnen hun progressie in Hitman 2 op Steam overhevelen naar Hitman 3 op het platform van Epic, belooft de maker. Ook kunnen spelers locaties van de twee eerdere Hitman-games importeren bij de Epic Game Store.

Tegelijkertijd is er een nieuwe trailer voor het spel verschenen. Die gaat over de Thornbridge Mystery-missie in Dartmoor in Engeland, een plek die volgens de studio 'een reputatie voor mythen, legenden en mysteries heeft'. De speler kan de rol van detective aannemen en moet proberen uit te vinden hoe een slachtoffer is vermoord. Tegelijkertijd moet alsnog een doelwit uitgeschakeld worden.