IO Interactive toont eerste gameplaytrailer van Hitman 3

IO Interactive heeft de eerste gameplaybeelden van Hitman 3 getoond. De ontwikkelaar toont verschillende locaties en geeft uitleg over hoe spelers de missies in het spel aan kunnen pakken. Hitman 3 verschijnt op 20 januari 2021 voor consoles en pc.

De gameplaytrailer van zo'n drie minuten staat op YouTube en bevat gameplaybeelden van levels in Dubai, Dartmoor en Chongqing. De video heeft een 4k-resolutie en framerate van 60fps. Het spel moet ook met die eigenschappen te spelen zijn op de Xbox Series X en de PlayStation 5.

Net als bij eerdere Hitman-games kunnen spelers in hun rol als huurmoordenaar Agent 47 missies naar eigen inzicht oplossen. Het is mogelijk om wapens te gebruiken, of de omgeving in te zetten bij het uitschakelen van doelwitten. In Hitman 3 krijgen spelers de beschikking over een nieuwe camera, die gebruikt kan worden om sloten te openen.

Hitman 3 draait op de Glacier-engine van IO Interactive. Op de next-genconsoles kan die engine tot 300 computergestuurde personages tegelijk weergeven op locaties. Volgens de ontwikkelaar zijn ook de interacties en AI van personages beter op de nieuwe consoles. Het is mogelijk om in Hitman 3 de locaties uit de vorige Hitman-games te importeren. Op die ruim twintig locaties worden dan de verbetering aan rendering, animatie en AI uit Hitman 3 toegepast.

Sony meldt dat de PlayStation 5-versie van de game ondersteuning krijgt voor features van de DualSense-controller. De game is ook met de PSVR-headset te spelen, maar dat werkt alleen met de PS4-versie. Om dat op de PS5 te doen, moet de PS4-versie geïnstalleerd worden, die dan draait in backwards compatibility-modus.

Op 20 januari 2021 komt Hitman 3 uit voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X en S, Xbox One, Google Stadia en pc. De game verschijnt ook voor de Nintendo Switch als een cloudversie die via streaming gespeeld kan worden.