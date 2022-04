Reddit neemt TikTok-concurrent Dubsmash over

Reddit heeft videodienst Dubsmash gekocht voor een onbekend bedrag. Dubsmash wordt gezien als een concurrent van TikTok en Reddit hoopt met de overname meer korte video's op het platform te integreren.

Reddit schrijft dat het de tools van Dubsmash wil verwerken in de Reddit-app en -website. Tegelijkertijd blijft de app los bestaan en verandert daar niets aan, schrijft het sociale netwerk. Het is niet bekend wat Reddit voor het bedrijf heeft betaald. De overname gaat per direct in en alle ontwikkelaars van Dubsmash gaan mee.

Dubsmash wordt gezien als een grote concurrent van TikTok, al is die laatste veel populairder. Dubsmash heeft vooral veel jonge gebruikers, die op het platform korte video's kunnen maken en delen. Volgens Reddit biedt de dienst 'een platform waar makers zitten die ondervertegenwoordigd zijn op sociale media'. Het is niet bekend hoeveel gebruikers Dubsmash heeft, maar dertig procent ervan zou in ieder geval dagelijks inloggen en het merendeel zou vrouw zijn.