Reddit hoopt na investeringsronde 10 miljard dollar waard te zijn

Reddit hoopt om na zijn meest recente investingsronde 10 miljard dollar waard te zijn. Daar moet de laatste investeringsronde van 700 miljoen dollar aan meehelpen. Iets meer dan de helft van dat bedrag, 450 miljoen dollar, zou al verzameld zijn.

Reddit maakte begin dit jaar bekend dat het wil groeien op verschillende domeinen. Het sociale netwerk wou meerdere internationale markten bereiken, audio en video een prominentere plaats geven, advertentiemogelijkheden uitbreiden en tegemoetkomen aan de noden van de community’s op het platform.

Om deze doelen te bereiken, haalde het bedrijf toen meer dan 250 miljoen dollar op tijdens een investeringsronde en bouwde het zijn werknemersbestand en organisatiestructuur verder uit. Na de toenmalige investeringsronde werd de waarde van het bedrijf geschat op zes miljard dollar. Dat was het dubbele in vergelijking met het jaar voordien.

In een nieuwe investeringsronde verwacht Reddit meer dan 700 miljoen dollar op te halen. Als dat doel wordt gehaald, zal het bedrijf meer dan 10 miljard dollar waard zijn. Reddit verklaarde aan TechCrunch al 410 miljoen dollar te hebben opgehaald.

Eind 2020 deelde Reddit voor het eerst mee hoeveel dagelijkse gebruikers het platform heeft. Dat waren er in oktober van vorig jaar 52 miljoen en dat was 44 procent meer dan in 2019. Ter vergelijking, Facebook had in diezelfde periode 1,82 miljard dagelijks actieve gebruikers. Twitter had toen 187 miljoen dagelijks actieve gebruikers.