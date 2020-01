Samsung presenteert Xcover-smartphone met verwisselbare 4050mAh-accu

Samsung heeft op CES een stevige smartphone gepresenteerd in zijn Xcover-lijn. Het gaat om de Xcover Pro. De telefoon heeft een scherm van 146x63mm met een diagonaal van 6,3" en een gat voor de frontcamera.

De telefoon heeft een verwisselbare 4050mAh-accu, blijkt uit het bericht dat Samsung Finland online heeft gezet. De Zuid-Koreaanse fabrikant brengt zelden nog modellen uit met verwisselbare accu's. De telefoon meet 165,2x76,5x9,9mm. De behuizing heeft een ip69-certificering en is dus getest door vanaf enkele meters een waterstraal onder diverse hoeken op de behuizing te richten. Ook is hij stofdicht en bestand tegen schokken.

De telefoon heeft een lcd van 146x63mm, met een oppervlak van 95 vierkante centimeter en een diagonaal van 6,3". De beeldverhouding is 20:9 en de resolutie is 2400x1080 pixels. Samsung zet een eigen Exynos 9611-soc in de telefoon, met vier Cortex A73-kernen op 2,3GHz en vier Cortex A53-kernen op 1,7GHz, bijgestaan door een ARM Mali G72MP3-gpu. Samsung produceert de soc op 10nm. De fabrikant doet er 4GB geheugen en 64GB opslag bij.

Aan de achterkant zijn twee camera's te vinden. De primaire camera heeft een resolutie van 25 megapixels en er is een camera met ultragroothoeklens met 8 megapixels. De frontcamera heeft een resolutie van 13 megapixels. De telefoon moet in februari uitkomen voor 499 euro.