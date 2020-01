Samsung geeft Xcover Pro-smartphone vier jaar lang updates

Samsung geeft zijn Xcover Pro-smartphone vier jaar lang updates en upgrades. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. Voor andere telefoons garandeert de fabrikant twee of drie jaar lang updates. De Xcover Pro komt alleen uit voor de zakelijke markt.

Samsung zal de Xcover Pro twee jaar lang verkopen, zo zegt het bedrijf. De fabrikant meldt dat het vier lang beveiligingsupdates en firmware-upgrades blijft bieden voor het apparaat, al lijkt die termijn bij de release in te gaan.

De fabrikant kondigde de stevige smartphone met verwisselbare accu vorige week aan. Die accu heeft een capaciteit van 4050mAh. De telefoon meet 165,2x76,5x9,9mm. De behuizing heeft een ip69-certificering en is dus getest door vanaf enkele meters een waterstraal onder diverse hoeken op de behuizing te richten. Ook is hij stofdicht en bestand tegen schokken.

De telefoon heeft een lcd van 146x63mm, met een oppervlak van 95 vierkante centimeter en een diagonaal van 6,3". De beeldverhouding is 20:9 en de resolutie is 2400x1080 pixels. Het scherm heeft een handschoenmodus voor buitengebruik. Samsung zet een eigen Exynos 9611-soc in de telefoon, met vier Cortex A73-kernen op 2,3GHz en vier Cortex A53-kernen op 1,7GHz, bijgestaan door een ARM Mali G72MP3-gpu. Samsung produceert de soc op 10nm. De fabrikant doet er 4GB geheugen en 64GB opslag bij.

De smartphone komt uit met Android 9, als Enterprise Edition. Het is momenteel de enige Xcover-smartphone die als Enterprise Edition verkrijgbaar is. Verder zitten onder meer Galaxy S10e, S9 en A8 in het Enterprise-programma. Daarom is de telefoon klaar voor push-to-talk en kunnen beheerders met Knox telefoons van gebruikers beheren. Het toestel moet 509 euro kosten.