Microsoft test landscapeweergave en donkere modus voor Launcher op Android

Microsoft heeft een Preview-variant van zijn Launcher voor Android vrijgegeven waarmee het bedrijf vast een blik geeft op nieuwe functies en ontwerpen voor de software. Onder andere heeft de versie ondersteuning voor landscapeweergave en Androids donkere modus.

De Launcher Preview-app is volgens Microsoft een alfa-versie van de reguliere launcher die gebruikers in staat stelt functies in een vroeg stadium uit te proberen. De testversie heeft een ander uiterlijk en is volgens de maker gebaseerd op een nieuwe codebase om andere functies te kunnen integreren.

Naast de donkere modus en de landscapeweergave noemt Microsoft prestatieverbeteringen zoals kortere laadtijden, lager geheugengebruik, accu-optimalisaties en vloeiendere animaties. Tegelijkertijd waarschuwt het bedrijf dat veel functies van de standaardversie ontbreken bij de previewvariant. Microsoft belooft de Launcher Preview wel regelmatig te updaten.

Microsoft introduceerde de eerste versie van zijn Launcher in 2015, toen nog onder de naam Arrow. Gebruikers kunnen er het uiterlijk van Android mee aanpassen, hun smartphone verbinden met hun pc en Microsoft-diensten zoals OneDrive, To Do, Calendar en Edge benaderen.