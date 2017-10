Arrow Launcher voor Android heet voortaan Microsoft Launcher

De Arrow Launcher van Microsoft voor Android heet voortaan Microsoft Launcher. De homescreensoftware krijgt bovendien nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid voor gebruikers om foto's en webpagina's door te sturen naar een Windows 10-pc.

De naamswijziging is te zien in de Play Store. Behalve 'Continue on pc' heeft Microsoft ook aanpasbare gebaren voor de bediening van de launcher toegevoegd, schrijft MSPoweruser. Daaronder zitten functies als dubbeltikken op het scherm om het uit te zetten en het toestel te vergrendelen. De launcher is nu nog in een preview-versie te downloaden. Het is onduidelijk wanneer hij uitkomt.

Microsoft bracht de launcher in 2015 voor het eerst uit. Behalve een launcher heeft Microsoft veel apps uitgebracht voor Android en iOS, waaronder Outlook en Cortana. Daarnaast leveren veel fabrikanten van Android-toestellen als onderdeel van een overeenkomst Microsoft-apps mee in de firmware van toestellen.