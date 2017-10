Sonos One-speaker met support voor digitale assistenten kost 229 euro

Sonos heeft zijn One-speaker aangekondigd en brengt het apparaat in de Benelux uit voor 229 euro. Het is de eerste speaker van de fabrikant met ondersteuning voor digitale assistenten, namelijk Alexa van Amazon en Assistant van Google.

De ondersteuning van Alexa zal onmiddellijk beschikbaar zijn, terwijl Sonos in 2018 ondersteuning voor Assistant zal toevoegen, zegt de fabrikant. Bovendien krijgt de One ondersteuning voor Apple AirPlay 2, waardoor gebruikers van iOS-apparaten geluid rechtstreeks kunnen doorsturen naar de speaker zonder gebruik van de Sonos-app.

De One is afgeleid van de Play:1 en heeft bediening via een aanraakgevoelig gedeelte op de speaker. Er zijn bovendien zes microfoons in de behuizing aanwezig om commando's van de gebruiker van de andere kant van een kamer te kunnen verstaan. Ook zijn er ledjes om de status weer te geven, bijvoorbeeld wanneer de speaker luistert.

Het Sonos-apparaat heeft een tweeter, midwoofer en twee D-klasse versterkers aan boord voor het voortbrengen van geluid. De verbinding met andere apparaten verloopt via een lokaal netwerk. Dat kan via wifi, maar de One heeft ook een ethernetpoort. Sonos brengt de One op 24 oktober uit en het apparaat kost 229 euro.