Waterdichtheid bij smartphones

Stel je voor: je ziet een reclame waarin een motorcrosser een actiecamera op zijn helm heeft. Zelf ga je over een paar maanden met skivakantie, dus je bent in de markt voor zo'n camera en je besluit hem te kopen. Vervolgens lees je thuis het instructieboekje door en daarin staat dat je hem beter niet kunt gebruiken bij sporten waarbij de camera aan vibraties wordt blootgesteld. Best vreemd, niet?

Toch is dat ongeveer wat Samsung heeft gedaan. Het bracht in de afgelopen jaren veel modellen uit met een ip67- of ip68-classificatie en toonde die in reclames in diverse situaties die dat lieten zien. Zo zat in één reclame bijvoorbeeld iemand onder water rustig op zijn telefoon te scrollen en in een andere situatie werd een surfer op zee van dichtbij gefilmd met een smartphone. In de handleiding staat vervolgens expliciet dat je de telefoon beter niet kunt gebruiken in zwem- of zeewater en dat hij daarvan stuk kan gaan.

De Australische Consumentenbond klaagde Samsung aan vanwege deze tegenstelling, maar het is niet alleen iets van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Vrijwel elk duurder smartphonemodel heeft een ip-classificatie. Apple maakt waterdichte telefoons sinds de iPhone 7 uit 2016, Google maakte de Pixel 2 in 2017 voor het eerst waterdicht en Huawei doet dat sinds de P20 Pro uit 2018. Het is een checkbox bij een high-end telefoon anno 2019.

Maar wat zegt een ip-classificatie nu echt en wat garandeert een fabrikant als een telefoon stuk is gegaan door water? Wat staat er precies in de kleine lettertjes over waterdichtheid? Hoe maken fabrikanten telefoons precies waterdicht? We doken in de wereld van waterdichtheid van moderne smartphones.