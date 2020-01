Onderzoekers: kwetsbaarheid in kabelmodems treft vele miljoenen exemplaren

Onderzoekers hebben een kwetsbaarheid gevonden in kabelmodems met een onderdeel van Broadcom. Als een aanvaller zijn doelwit op een malafide webpagina krijgt, kan hij remote code execution vanaf de modem uitvoeren. In Europa zou het gaan om 200 miljoen modems.

De kwetsbaarheid, die de Deens onderzoekers Cable Haunt noemen, zit in de Broadcom-spectrum -analyzer van kabelmodems. Het onderdeel wordt normaal gesproken gebruikt om de modem tegen energiefluctuaties in de kabel te beschermen. Daarnaast gebruiken providers het om op afstand de modem uit te lezen. Deze zou geen bescherming tegen dns rebinding attacks hebben, standaard-credentials gebruiken en een fout in de firmware hebben.

Zonder het doelwit op de malafide webpagina te krijgen, werkt de aanval niet; de spectrum analyzer is namelijk alleen toegankelijk van het lan. Een alternatief op deze invalshoek is voor de aanvaller om te verbinden met het netwerk en zelf de modem aan te spreken. Eenmaal in de buurt van de modem is het een kwestie van een buffer overflow-aanval en een kwaadwillende kan code uitvoeren vanaf de modem. De onderzoekers geven voorbeelden van doeleinden: de dns-server veranderen, mitm-aanvallen uitvoeren, de firmware in zijn geheel vervangen, de modem bij een botnet voegen en meer.

De onderzoekers hebben een lijst met kwetsbare modems opgesteld, maar zeggen erbij dat er mogelijk veel meer modellen kwetsbaar zijn, gezien het grote aantal. Nederlands grootste kabelprovider, Ziggo, levert aan klanten doorgaans een Compal CH7465LG-ZG, maar die staat niet op de lijst. De Compal 7284E en 7486E wel. Het is dus echter niet zeker dat Ziggo-modems hiermee buiten schot vallen. Voor wie dit zelf thuis kan en wil testen, hebben de onderzoekers een script op hun site staan.