Mastodon-directeur: Twitter lijkt kloon te maken van Mastodon

Twitter lijkt te werken aan een kloon van Mastodon, zo zegt de directeur van dat sociale netwerk. Twitter kondigde woensdag aan dat het werkt aan een gedecentraliseerde standaard voor sociale media, waar Twitter gebruik van moet gaan maken.

De gedecentraliseerde versie van Twitter zal bovendien de problemen van het netwerk rondom valse informatie en intimidatie in tweets niet oplossen, claimt Mastodon-ceo Eugen Rochko in gesprek met Digital Trends: "Twitter had zijn eigen problemen kunnen oplossen in hun eigen ruimte. Dit voelt als een poging om verantwoordelijkheid af te schuiven op andere."

Rochko twijfelt bovendien of het idee van een gedecentraliseerd platform ingaat tegen de belangen van het bedrijf Twitter. "Twitter heeft zakelijke belangen die ingaan tegen belangen van gebruikers. Er zijn advertenties, en algoritmes die ervoor moeten zorgen dat mensen meer tweeten. Al dat soort dingen heeft het opensource Mastodon niet."

Mastodon is een decentraal sociaal netwerk en is sinds 2016 te gebruiken. Twitter kondigde woensdag aan te werken aan standaard voor decentrale sociale media. Ook Twitter zou zelf die standaard willen gaan gebruiken.