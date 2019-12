Twitter introduceert 'privacycentrum' en verandert privacybeleid

Twitter heeft een nieuwe sectie aan de dienst toegevoegd waarin het bedrijf meer uitleg geeft over ontwikkelingen rondom privacy. In het Privacy Center komen aankondigingen te staan rondom het onderwerp, en vertelt het bedrijf over nieuwe privacyproducten en -tools.

Twitter geeft toe dat er 'ruimte voor verbetering' is als het om privacyvriendelijkheid gaat, schrijft het bedrijf in een blogpost. Met het nieuwe Privacy Center wil Twitter duidelijker maken wat het doet om de privacy van gebruikers te beschermen, welke nieuwe tools er voor hen beschikbaar komen, en hoe Twitter omgaat met beveiligingsincidenten. Twitter wil zich in de toekomst ook richten op het oplossen van oude, bestaande problemen, en het wil meer privacy by design toepassen op nieuwe producten die het bouwt.

Twitter verandert vanaf 1 januari volgend jaar ook zijn privacyvoorwaarden. Daarin wordt een beter onderscheid gemaakt tussen de Europese en de internationale markt. Europese gebruikers vallen daarmee onder een andere entiteit, waardoor Twitter straks nieuwe instellingen en features voor alleen die groep kan testen. Dat is vooral handig in verband met de AVG. Twitter schrijft dat het de dienst altijd heeft gebouwd 'met privacy in het achterhoofd', al legt het bedrijf niet uit wat het daar precies mee bedoelt. Eerder al had het sociale netwerk wel last van een aantal dataschandalen. Zo werd in oktober bekend dat e-mailadressen en telefoonnummers werden misbruikt voor advertenties. Ook krijgt het bedrijf al jaren kritiek op het feit dat veel gebruikers zeggen zich er niet veilig te voelen, omdat Twitter te weinig mogelijkheden biedt om intimiderend gedrag te voorkomen.