Twitter verwijdert inactieve accounts en maakt gebruikersnamen beschikbaar

Twitter begint in december met het verwijderen van inactieve accounts. Het gaat om accounts van gebruikers die maandenlang niet hebben ingelogd. Als een account permanent wordt verwijderd wegens lange inactiviteit, komt de gebruikersnaam uiteindelijk beschikbaar voor anderen.

Twitter gaat e-mails sturen naar inactieve gebruikers met het verzoek om vóór 11 december in te loggen op hun account, zo meldt Dave Lee van de BBC. Gebeurt dat niet, dan kan het account worden opgedoekt en komt de gebruikersnaam weer vrij. Twitter gaat overigens alleen e-mails versturen naar accounts waarvan de gebruikers gedurende zes maanden niet hebben ingelogd. Gebruikers die in de afgelopen zes maanden wel hebben ingelogd, lopen geen risico dat hun account wordt geschrapt.

Het bedrijf achter het berichtenplatform heeft bij monde van een woordvoerder aan The Verge laten weten dat het bezig is zijn inactieve accounts op te schonen om 'meer accurate, betrouwbare informatie te presenteren die mensen op Twitter kunnen vertrouwen'. Onderdeel hiervan is een aanmoediging voor gebruikers om actief in te loggen en Twitter te gebruiken na het registreren van een account, laat de woordvoerder weten, die daarbij ook naar het beleid voor niet-actieve accounts verwijst.

Het is nog niet duidelijk wanneer de gebruikersnamen van verwijderde accounts daadwerkelijk weer beschikbaar komen voor andere gebruikers. Volgens de woordvoerder vindt het verwijderingsproces plaats gedurende vele maanden en niet op een enkele dag. De vrijgekomen gebruikersnamen zullen dus veelal niet meteen te claimen zijn vanaf 12 december.

Twitter zegt dat het nog nadenkt over hoe te handelen bij een account van een overleden gebruiker. Het bedrijf zegt dat het wellicht een vorm van herdenken mogelijk maakt, wat kan betekenen dat het verwijderingsproces niet direct gaat gelden voor accounts van overleden gebruikers.