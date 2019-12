Redmi kondigt K30-smartphone aan met 120Hz-lcd en 5g-variant

Redmi komt met een opvolger van de Redmi K20. De Redmi K30 komt in twee varianten, met respectievelijk een 4g- en een 5g-modem. Het toestel heeft een 120Hz-lcd. Het is nog niet bekend of het toestel in de EU uitkomt. Xiaomi bracht de K20 onder een andere naam uit in Europa.

Xiaomi komt met twee verschillende K30-modellen: de Redmi K30 met een 4g-modem, en de Redmi K30 5G. Het 4g-model krijgt een Snapdragon 730G-chip. Dat is een iets snellere variant van de Snapdragon 730 die in de originele Redmi K20 zit. Het 5g-model beschikt over de recent aangekondigde Snapdragon 765G. Hiermee is de K30 5G het eerste toestel met deze soc, die is geproduceerd op een 7nm-procedé met euv-lithografie. De soc ondersteunt daarnaast 5g MultiLink, waarmee gebruikers tegelijkertijd verbonden kunnen zijn met een 2,4GHz-wifinetwerk, een 5GHz-netwerk en een 4g- of 5g-netwerk.

De Redmi K30

Beide varianten beschikken over een 15,45cm bij 7,45cm grote lcd met een diagonaal van 6,67" en een resolutie van 2400x1080 pixels bij een verversingssnelheid van 120Hz. Hiermee is de Redmi K30 op het moment van schrijven de goedkoopste smartphone met een 120Hz-scherm. Het gaat om een lcd, zoals in de Razer Phone-modellen. Er bestaan ook oledschermen met 120Hz-ondersteuning; Asus gebruikt die in de ROG Phone II. Het scherm is verder gemaakt van Gorilla Glass 5 van Corning en ondersteunt hdr10. Een 20-megapixelselfiecamera zit in een gat in het scherm verwerkt, samen met een dieptesensor.

De Redmi K30-telefoons hebben vier camera's aan de achterkant. De primaire camera heeft een 64-megapixelsensor van Sony. Ook heeft het toestel een camera met groothoeklens en een dieptesensor. Het 5g-model beschikt over een 5-megapixelcamera met macrolens, terwijl deze resolutie bij het 4g-model op 2 megapixel is. De telefoon kan maximaal 4k-video's opnemen met 30 beelden per seconden. Wanneer de resolutie wordt verlaagd naar 1080p is dit maximaal 60fps.

De Redmi K30 5G

De Redmi K30 en Redmi K30 5G komen in varianten met maximaal 256GB aan opslagcapaciteit en maximaal 8GB ram. Beide toestellen hebben een 3,5mm-jack en een vingerafdrukscanner die in de aan/uit-knop zit verwerkt. Ook bieden de smartphones ruimte voor een tweede nano-simkaart of een micro-sd-kaart. De K30-serie heeft een accucapaciteit van 4500mAh met ondersteuning voor een snellaadtechniek via usb-c. Het 5g-model laadt op met een maximaal vermogen van 30W, terwijl dit bij de 4g-variant maximaal 27W is. Het toestel wordt geleverd met Miui 11, dat gebaseerd is op Android 10.

De Redmi K30 is vanaf 12 december te koop in China, met een vanafprijs van omgerekend momenteel ongeveer 205 euro. De Redmi K30 5G komt in januari 2020 uit op de Chinese markt vanaf 255 euro. Bij deze prijzen zit nog geen Europese belasting inbegrepen. Het is nog onbekend of het merk met een variant voor de Europese markt komt. Als dat wel het geval is, dan zullen de telefoons waarschijnlijk duurder zijn.