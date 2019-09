Xiaomi introduceert Redmi K20 Pro Premium met Snapdragon 855 Plus

Xiaomi komt binnenkort met een geüpgradede versie van de Redmi K20 Pro. De Redmi K20 Pro Premium heeft een Snapdragon 855 Plus en een optie voor 12GB ram en 512GB aan opslagruimte. Verder is het toestel identiek aan de huidige K20 Pro.

Xiaomi introduceerde de originele Redmi K20 Pro in mei. In augustus bracht de Chinese fabrikant de smartphone ook uit in Europa onder de naam 'Xiaomi Mi 9T Pro'. Het nieuwe model, de Redmi K20 Pro Premium, bevat een Snapdragon 855 Plus-chip van Qualcomm. De huidige K20 Pro heeft een normale Snapdragon 855. Daarnaast heeft de K20 Pro Premium een configuratie met 512GB aan opslagruimte en 12GB ram. De reguliere K20 Pro heeft maximaal 256GB opslagcapaciteit en 8GB ram.

De nieuwe Redmi K20 Pro Premium kleuroptie

De Redmi K20 Pro Premium krijgt een nieuwe kleuroptie die lijkt op de Avengers-editie van de K20 Pro. Het nieuwe Redmi-model komt standaard met Miui 11 geïnstalleerd en bevat een verfijnd koelsysteem. De K20 Pro Premium behoudt dezelfde cameraconfiguratie. De pop-up-frontcamera met resolutie van 20 megapixel blijft ook hetzelfde. De accu is identiek met een capaciteit van 4000mAh en ondersteunt nog steeds een snellaadtechniek met 27W aan vermogen.

De basisconfiguratie van de Redmi K20 Pro Premium met 128GB aan opslagruimte en 8GB ram kost 2699 Chinese yuan. Dit komt omgerekend neer op zo'n 340 euro. Het model met 512GB aan opslagruimte en 8GB ram kost omgerekend 380 euro en het topmodel met 512GB opslag en 12GB ram kost omgerekend ongeveer 407 euro. De Chinese adviesprijzen wijken wel vaak af van de uiteindelijke europrijzen. Op 23 september komt de telefoon uit in China. Het is nog onduidelijk of de K20 Pro Premium naar de Benelux komt.